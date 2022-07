Luglio 28, 2022

Roma, 28 lug. (Adnkronos) – “Ieri è passata la linea del buonsenso, in tre ore abbiamo raggiunto un accordo su tutto”. E passata la linea Meloni? “Non è linea Meloni, né linea Salvini, né Berlusconi, chi prende un voto in più avrà onore e onori, si chiama democrazia. Mentre nel centrosinistra non si è capito ancora nulla, noi siamo già al programma”. Così Matteo Salvini ai microfoni di Radio24.