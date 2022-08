Elezioni: Amendola, ‘no fronte ‘contro’ ma alternativa, Ulivo in nostro Dna’

Agosto 4, 2022

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Due settimane fa Berlusconi e Salvini hanno mandato a casa il Governo Draghi. E il Pd si è messo al lavoro con grande generosità perché noi come Democratici e progressisti – ed Enrico Letta – abbiamo come Dna il Dna dell’Ulivo. Quindi costruiamo. Costruiamo non un fronte ‘contro’, ma un’alternativa sui grandi valori”. Così il sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola a Diario del Giorno, Tg4, in merito alla visita del leader della Lega Matteo Salvini a Lampedusa.

“Innanzitutto sull’agenda sociale, sull’europeismo e sull’ambiente, non solo su come salvaguardare il pianeta ma anche su come si costruiscono lavoro, crescita e bellezza. Abbiamo trovato un accordo su questo con Carlo Calenda ed è evidente che continueremo con le altre forze politiche dell’area progressista che guardano a questi valori, per un’idea di Paese alternativa alla destra”.