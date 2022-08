Elezioni: Bellucci (Fdi), ‘Letta danneggia reputazione Italia per beceri fini elettorali’

Agosto 26, 2022

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “La campagna elettorale di Enrico Letta sbanda pericolosamente e finisce nel campo dell’anti-italianità. Le sue dichiarazioni rilasciate alla testata spagnola ‘El Periodico’ – in merito a ‘una forte ingerenza russa che favorisce la destra’ – rappresentano un danno incalcolabile per la reputazione del nostro Paese. La volontà degli italiani verrà rappresentata dal voto del 25 settembre, una giornata in cui gli elettori daranno il benservito al Pd. Letta stia sereno, il risultato delle elezioni dipenderà solo dal malgoverno che ha caratterizzato gli esecutivi a trazione Partito Democratico. Il segretario dem farebbe bene a riflettere due volte prima di rilasciare simili dichiarazioni visto che tra le fila della sua coalizione può contare chi si è opposto all’ingresso nella Nato della Finlandia e della Svezia”. Lo dice Maria Teresa Bellucci, deputato capogruppo Fdi in commissione Affari sociali e candidata alla Camera nel collegio uninominale Lazio1 -04.