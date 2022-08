Elezioni: Berlusconi, ‘autonomia differenziata non per penalizzare ma per sana concorrenza’

Agosto 11, 2022

Roma, 11 ago. (Adnkronos) – “L’autonomia differenziata è certamente una conquista, ma naturalmente non deve penalizzare le regioni più deboli. I livelli essenziali di prestazione devono essere garantiti a tutti i cittadini come prevede la Costituzione e come suggerisce lo stesso buon senso. Con questa premessa non sono certo contrario al fatto che si instauri una sana concorrenza tra le regioni sulla qualità e sul costo dei servizi erogati. Il federalismo fiscale è un buon principio che responsabilizza il governo locale e che può giovare tanto al Nord quanto al Sud”. Lo ha affermato Silvio Berlusconi in un’intervista a Radio Norba.