Elezioni: Berlusconi, ‘se vince centrosinistra finirà come con Prodi, troppe contraddizioni’

Agosto 5, 2022

Roma, 5 ago. (Adnkronos) – Sulla campagna elettorale in corso “non ho impressioni buone, è una brutta campagna in cui solo noi stiamo puntando sulle cose concrete da fare. La sinistra è concentrata sul modo migliore di non far vincere quella che definisce la destra, per questo chiamano insieme le forze più diverse, con una squadra contradditoria in cui non possono decidere nulla di concreto senza dividersi e non possono che demonizzare insultare, attaccare. Se vincono finirà come con il governo Prodi, caduto in breve tempo per le troppe contraddizioni”. Lo dice Silvio Berlusconi ai microfoni di Radio Monte Carlo.