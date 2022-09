Elezioni: Borghi, ‘Pd ha classe dirigente Meloni deve inventarla’

Settembre 4, 2022

Roma, 4 set. (Adnkronos) – “Noi non abbiamo bisogno di inventare classe dirigente, come deve fare la Meloni che sta rincorrendo varie personalità perché non ha classe dirigente e finge di sposare il software di Draghi per illudere qualcuno. Noi abbiamo donne e uomini che si sono forgiati sul campo, che sui temi del governo e della politica non si inventano e sono in grado di esprimere quel senso di protezione e di sostegno che la politica oggi deve dare a chi vive con timore di perdere diritti e status”. Lo ha affermato Enrico Borghi, della segreteria nazionale del Pd, intervenendo questa mattina a Cuneo ad un incontro pubblica al Parco Parri con cittadini, amministratori locali e stakeholders delle aree montane del Piemonte.