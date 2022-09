Settembre 4, 2022

Roma, 4 set. (Adnkronos) – “Enrico Letta stai perdendo il senso di ciò che dici. Vedi guerre ideologiche ovunque. Io non voglio distruggere nessuno. L’Italia ha bisogno di un partito socialdemocratico così come ha bisogno di un partito liberale, riformista e popolare. Fine”. Lo scrive su Twitter il leader del Terzo Polo Carlo Calenda in risposta alle parole del segretario Pd su La Stampa.