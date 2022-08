Elezioni: Calenda a Salvini, ”Papeete’ studia prima di parlare’**

Agosto 25, 2022

Roma, 25 ago. (Adnkronos) – “Senti Papeete, invece di proporre finte flat tax e sistemi ungheresi, studia prima di parlare. C’è un gigantesco problema di livello di competenze dei ragazzi. Basta leggere i report europei e Ocse. Sappiamo che per te cultura e istruzione sono temi sconosciuti. Per noi no”. Così Carlo Calenda replica via twitter a Matteo Salvini che aveva commentato così un’affermazione del leader di Azione sulla preparazione negli istituti professionali: “Tornano l’arroganza e la discriminazione della sinistra nei confronti di studenti, insegnanti, mamme e papà degli istituti tecnici, alberghieri o professionali”.