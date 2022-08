Elezioni: Calenda, ‘candidato camorrista ignobile fake news’

Agosto 25, 2022

Roma, 25 ago. (Adnkronos) – “Amici questa è un’ignobile fake news. Ignobile. La persona in questione è totalmente incensurata, non hai mai avuto un problema giudiziario. Ha protestato contro lo scioglimento di un comune mai approdato a nulla. Questo non è giornalismo è sciacallaggio”. Così Carlo Calenda su twitter a proposito di Pasquale Del Prete, vicesegretario provinciale di Azione a Napoli e candidato alla Camera.

“Ha detto ‘se considerate tizio (mai inquisito) camorrista lo sono anche io’. Siamo oltre il giustizialismo. Perché non c’è alcun provvedimento giudiziario. Siamo allo sciacallaggio appunto. E la risposta vale anche per @dagospia3 e @ilgiornale che si ricorda di essere garantista solo quando deve difendere il suo padrone da processi e condanne”.