Settembre 17, 2022

Roma, 17 set. (Adnkronos) – “Un ex PdC che invita un suo predecessore a venire senza scorta a parlare ai percettori del RDC, sottinteso ‘così te le danno’. Direi una variante Emiliano del ceppo Di Battista. Pensa a come correggere gli sprechi di uno strumento pagato da tutti i cittadini, non regalato da te”. Così Carlo Calenda su twitter.