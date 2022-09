Settembre 12, 2022

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Un governo Meloni quanto durerebbe? Dai 4 ai 6 mesi. Non è una speranza ma un dato di fatto per la situazione in cui ci troviamo, per l’inesperienza della Meloni e per il fatto che fuori dall’Italia ci considerano tutti pazzi per aver mandato via Draghi nel pieno di questa crisi”. Così Carlo Calenda a Tagadà su La7.