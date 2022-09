Settembre 20, 2022

Roma, 20 set (Adnkronos) – “Ho visto le polemiche sugli aerei privati, mi ricordo di Di Maio e Fico, persone che viaggiano solo con aerei privati. Si ricorda Di Maio in classe economica? Come va oggi? I aereo privato, pagato da noi. Il problema ambientale va affrontato in modo serio. Io non prendo aerei privati, ma se lo degradiamo a questo…”. Lo ha detto Carlo Calenda a L’aria che tira.