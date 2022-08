Elezioni: Calenda, ‘Pd decida, c’è un limite a accordo con Si-Verdi e Di Maio’

Agosto 5, 2022

Roma, 5 ago (Adnkronos) – Del patto con il Pd non si può modificare “nemmeno l’intestazione, la numerazione delle pagine”. Lo ha detto Carlo Calenda a Radio 24. “Tutti i giorni leggo dichiarazioni di Fratoianni e Bonelli che dicono no a tutto. Se la loro posizione è completamente opposta all’accordo con il Pd, il Pd dovrà decidere se mantenere l’accordo con noi, stravolgerlo o buttare dentro tutto e il suo contrario. Ma avrebbe un problema con noi”, ha spiegato il leader di Azione.

“C’è un limite, la chiarezza, gli obiettivi e non regalare un solo voto di Azione a Di Maio, D’Incà e transfughi dei 5 stelle. Per me è meglio se tornano alla loro professione precedente, il nulla”, ha aggiunto Calenda.