Elezioni: Calenda posta video Fratoianni- Bonelli, ‘Letta, si può lavorare così?’**

Roma, 5 ago. (Adnkronos) – “Vorrei capire se si può pensare di lavorare insieme così, Enrico Letta. Boh”. Carlo Calenda si rivolge così via twitter a Enrico Letta dopo aver postato due video. Uno di Nicola Fratoianni, al termine dell’incontro ieri con il segretario del Pd, in cui il leader di Sinistra Italiana ribadisce il no all’agenda Draghi. L’altro di Angelo Bonelli a La7 in cui, parlando di Calenda, osserva: “Il bambino va educato perché se sei viziato poi cresci male, quindi la nostra funzione è pedagogica”.