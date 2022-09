Settembre 18, 2022

Roma, 18 set. (Adnkronos) – “Matteo Renzi non è un mio amico, è una persona con cui ho lavorato insieme quando eravamo al governo, abbiamo fatto grandi cose sempre discutendo. Poi c’è stata un spaccatura sul Conte 2. Oggi siamo insieme in Europa e una condivisione alla lettera del programma. E in futuro da questo spero che possa nascere un grande partito che sia più della somma dei partiti e con una nuova classe dirigente al di là di me e Renzi”. Così Carlo Calenda a In Mezz’ora in Più.