Settembre 1, 2022

Roma, 1 set. (Adnkronos) – “Non mi fate commentare certe idiozie e fa specie che lo faccia un ex-presidente del Consiglio. Il pericolo per la democrazia semmai lo ha rappresentato lui con le sue amicizie opache, i rapporti con la Cina e il Venezuela e avendo portato in Parlamento persone incapaci”. Così Mara Carfagna a Metropolis su Repubblica.it. “Conte si qualifica per come fa campagna elettorale. Questo modo di fare campagna elettorale per un ex-premier è indegno”.