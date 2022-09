Settembre 9, 2022

Roma, 9 set (Adnkronos) – “Draghi ancora premier? Me lo auguro da cittadina, perchè io mi sono sentita in mani sicure e orgogliosa di esser italiana grazie a un premier autorevole, capace, stimato e rispettato in Italia, in Europa e nel mondo”. Lo ha detto Mara Carfagna a radio Capital.