Roma, 9 set (Adnkronos) – Quella sui rapporti con l’Arabia Saudita “è una scelta che ha fatto Matteo Renzi, io non l’avrei fatta. Ma è una scelta personale. Vedo anche quello che ha fatto per i diritti civili e le donne, molti provvedimenti che hanno rappresentato un punto di avanzamento sono stati approvati dal governo Renzi anche con il mio voto favorevole, come le unioni civili”. Lo ha detto Mara Carfagna a radio Capital.