Settembre 18, 2022

Roma, 18 set (Adnkronos) – “Al momento vedo una denuncia per stalking, un delitto orribile quanto le molestie. C’è bisogno di accertare la verità, se Richetti sarà ritenuto colpevole su di lui diremo tutto quello che abbiamo detto in passato su altri uomini in questi casi. Ma il processo non si fa qui, sui giornali e con denunce anonime ma nelle aule dei tribunali”. Lo ha detto Mara Carfagna a Mezz’ora in più sul caso Richetti.