Settembre 9, 2022

Roma, 9 set (Adnkronos) – “Non conosco un solo ragazzo o adulto del Sud che rifiuta un lavoro dignitoso e vuole cullarsi sul Reddito di cittadinanza. Negli ultimi 15 anni sono andati via dal sud per lavorare oltre 2mln di persone, prevalentemente ragazzi. Non voglio pensare che la crescita dei sondaggi del 5 stelle sia dovuto al reddito di cittadinanza”. Lo ha detto Mara Carfagna a Radio Capital.