Elezioni: Centinaio, ‘sì a terzo mandato, non impedire ai cittadini di decidere’

Febbraio 15, 2024

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “Io non ho paura dei cittadini, ma di chi vuole impedire loro di decidere. Se in Parlamento ci sono persone che siedono lì da decenni e hanno avuto anche tanto potere, non vedo perché un presidente di Regione o un sindaco di una grande città non possa candidarsi anche per la terza volta e chiedere agli elettori di valutare il proprio lavoro”. Lo ha ribadito il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, ospite di Agorà su Raitre. “Sul terzo mandato è aperto un dibattito trasversale ai partiti. Mi auguro che il tema si possa risolvere sedendosi tutti attorno a un tavolo e decidendo insieme”, ha concluso il senatore della Lega.