Elezioni: Chiorino (Fdi), ‘centrosinistra si ricorda di donne solo con quote rosa’

Settembre 18, 2022

Roma, 18 set. (Adnkronos) – “Le quote rosa? Capisco e mi pare evidente che il centrosinistra ne abbia bisogno. Al prossimo giro sarà necessario che introduca anche l’obbligo di mettere le donne capolista perché su Torino, all’uninominale, il centrosinistra ha schierato due uomini. Fratelli d’Italia per il centrodestra schiera invece due donne, Elena Chiorino e Augusta Montaruli. Chi è che ha bisogno delle quote rosa? Evidentemente il centrosinistra, che necessita dell’imposizione per ricordarsi delle sue donne”. Lo ha affermato l’assessore all’Istruzione, lavoro e formazione professionale del Piemonte, Elena Chiorino, candidata alla Camera con Fratelli d’Italia, nel corso del confronto sulle politiche per la parità di genere organizzato dall’associazione ‘Torino città per le donne’.