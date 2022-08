Agosto 4, 2022

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – Un accordo con Si e Verdi? “Per noi quel che conta sono le nostre misure, noi non transigiamo sul programma. Oggi però ho visto che Bonelli ha fatto delle dichiarazioni non adeguate: mettere in discussione le nostre battaglie sulla transizione ecologica non è possibile, anche quando eravamo al governo con la Lega. Bonelli non deve usarci per negoziare con il Pd…”. Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite di L’Aria che tira, su La7.