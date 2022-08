Elezioni: Conte, ‘io barricadero? Intransigente su principi e valori’**

Agosto 4, 2022

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Vorrei rassicurare tutti: sono sempre io, la persona seria e responsabile conosciuta durante i periodi più duri, come quelli della pandemia. Ora ho un altro ruolo ma vi assicuro che conservo il senso di responsabilità, i principi e i valori che professiamo. Io continuo nel mio impegno pubblico per i bene dei cittadini. Forse l’aspetto ‘barricadero’ che mi viene attribuito” è riconducibile al “mio essere intransigente sui principi e valori: su quelli non negozieremo. C’è intransigenza e radicalità sui principi, su quelli sì”. Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite di L’Aria che tira, su La7.