Settembre 17, 2022

Roma, 17 set. (Adnkronos) – “Ognuno sceglie i suoi simboli e le sue battaglie. La nostra strada si chiama legalità e al nostro fianco c’è Roberto Scarpinato, ex magistrato del pool antimafia di Falcone e Borsellino. La mafia combattiamola ogni giorno in ogni città, quartiere per quartiere. #dallapartegiusta”. Così Giuseppe Conte su twitter.