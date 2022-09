Settembre 8, 2022

Roma, 8 set. (Adnkronos) – “Quando la transizione ecologica prende per mano crescita e sviluppo economico. Quando la sostenibilità ambientale è davvero una priorità, non uno slogan da campagna elettorale. Quando parlano i fatti, quando si è #dallapartegiusta”. Lo scrive in un post su Facebook il leader del M5S Giuseppe Conte, rilanciando il video di un blitz di ieri in un cantiere a Torino nel corso del tour elettorale che vede protagonista l’ex premier.