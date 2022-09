Elezioni: Crosetto, ‘io ministro? No, grazie, Meloni prenderà il 28-30%’

Settembre 18, 2022

Roma, 17 set (Adnkronos) – Farebbe il ministro? “No, grazie”. Lo ha detto Guido Crosetto a Rtl 102.5. “Io do sempre una mano a Fratelli d’Italia, sono andato in giro per l’Italia a spiegare ad esempio qual è l’idea per cercare di intervenire sul caro bollette, l’idea che adesso ha Fratelli d’Italia. Sono stato molto spesso ispiratore di alcune delle idee del programma del partito e me ne assumo la responsabilità con orgoglio. Il mio ruolo è questo: faccio un po’ il grillo parlante, che però fa una brutta fine”, ha spiegato.

Quanti voti prenderà Giorgia Meloni? Previsioni? “Il 28% o 30%”, ha risposto Crosetto.