Settembre 4, 2022

Roma, 4 set (Adnkronos) – “Caro @Pierferdinando, te lo dico con affetto: ti sei fatto eleggere in Puglia, Lazio, Lombardia, Liguria, Campania e, in ultimo, Emilia-Romagna. Io sarò stata anche allo stadio Dall’Ara per una partita, ma tu, se vale il principio, hai fatto il giro di tutti gli stadi di Serie A”. Lo scrive su Twitter Nunzia De Girolamo replicando a Pier Ferdinando Casini.