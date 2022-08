Luglio 31, 2022

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “Tajani chiede di votare anche il lunedì, dunque un giorno in più. Bè, ci poteva pensare prima di fare cadere il governo. Forse più che un giorno in più per votare, serviva qualche mese in più di governo per risolvere qualche problema, come l’inflazione sta stravolgendo il quadro economico”. Lo ha detto il ministro agli Affari esteri Luigi Di Maio, a capo di ‘Italia per il Futuro’, ospite di ‘Mezz’ora in più’ su Rai3.