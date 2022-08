Elezioni: Di Maio ad alleati, ‘no a partiti di serie A e B, dignità e rispetto’

Agosto 4, 2022

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Dignità e rispetto reciproco, questo è il messaggio che ho trasferito ai potenziali alleati della coalizione. A mio avviso la coalizione deve essere il più ampia possibile per essere competitiva e fermare gli estremismi. Nelle prossime ore bisogna capire dove vuole andare questa coalizione e che coalizione si vuole costruire. Ma una cosa è certa: le forze politiche di una coalizione non possono essere differenziate in partiti di serie A e partiti di serie B”. Così, a quanto apprende l’Adnkronos, Luigi Di Maio, capo politico di Impegno Civico, intervenuto questa mattina all’assemblea congiunta in videocall con gli eletti di Impegno Civico, la nuova forza politica di cui è a capo. Il ministro degli Affari esteri ha soprattutto ascoltato gli interventi dei suoi, con cui si aggiornerà presto, forse già in serata.