Settembre 20, 2022

Roma, 20 set (Adnkronos) – “Ho guidato il corpo diplomatico per tre anni contro il Nutriscore. La battaglia non l’abbiamo ancora persa, ancora non è stato approvato questo regolamento. Se aspettavamo Salvini, che fa cadere il governo, l’avremmo persa”. Lo ha detto Luigi Di Maio a Radio Anch’io.