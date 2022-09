Elezioni: Di Maio, ‘Draghi unico per governo in comune, se glielo chiede Mattarella non dirà no’

Settembre 20, 2022

Roma, 20 set (Adnkronos) – In caso di stallo in una delle Camere dopo il voto “mi auguro possa tornare Di Maio. L’unico modo per trovare una strada comune è fare in modo che colui che era arrivato per risolvere la crisi pandemica adesso, nel mezzo della crisi energetica più grave del dopoguerra, possa continuare a battersi ai tavoli europei per un tetto al prezzo del gas. Io non penso che lui dica no se la politica e il presidente della Repubblica gli chiedono di restare, è una persona che sente molto il senso dello Stato”. Lo ha detto Luigi Di Maio a Radio Anch’io.