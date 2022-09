Settembre 4, 2022

Roma, 4 set (Adnkronos) – “Il tema delle sanzioni è molto chiaro nella destra italiana: non hanno una linea. Salvini non le vuole per fare favore a Putin. La Meloni prova a rassicurare, ma una aspirante presidente del Consiglio che ogni giorno deve fare un video in tre lingue per dire che non sfascerà l’Italia quali rassicurazioni può dare?”. Lo ha detto Luigi Di Maio a Mezz’ora in più.