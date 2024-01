Elezioni: dl election day in prossimo Cdm, ma ‘esce’ III mandato sindaci**

Gennaio 18, 2024

Roma, 18 gen. (Adnkronos) – Arriverà nel prossimo Consiglio dei ministri -non ancora convocato- il decreto sull’election day slittato la settimana scorsa. Nel testo però, a differenza delle bozze circolate nei giorni precedenti all’ultimo Cdm, è stata ‘sbianchettata’ la parte sul terzo mandato per i sindaci dei piccoli Comuni, norma che -secondo fonti di governo mai confermate da P.Chigi- avrebbe portato al rinvio, costituendo un nodo politico da sbrogliare. Difficile che la misura in questione, viene inoltre riferito, approdi sul tavolo del prossimo Cdm, salvo eventuali accordi.