Settembre 18, 2022

Roma, 18 set. (Adnkronos) – “A Pontida Salvini propone l’abbandono delle relazioni con Francia e Germania – i due principali nostri partner commerciali – per un generico ‘asse’ con il Mediterraneo in ottica anti Ue. Chissà che ne pensano gli imprenditori che esportano l’80% dei prodotti in Europa”. Così Piero Fassino del Pd su twitter.