Elezioni: Fico, ‘garanzia pluralismo sarà fondamentale, ruolo Agcom centrale’

Luglio 29, 2022

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – Il ruolo dell’Agcom sarà importante “per le prossime settimane: la garanzia del pluralismo, a tutela di tutti i cittadini, sarà fondamentale e serve che ci sia un impegno degli operatori dell’informazione, come degli stessi rappresentanti politici”. Lo dichiara il presidente della Camera, Roberto Fico, nel suo indirizzo di saluto in occasione della relazione annuale dell’Agcom.

“L’Agcom, istituita 25 anni fa, costituisce uno dei capisaldi del sistema di pesi e contrappesi costituzionali delle democrazie liberali, in particolare nel quadro dell’Ue”, ha detto Fico, rimarcando il lavoro dell’Autorità “per l’attuazione di valori e principi costituzionali, per l’effettiva fruizione di diritti e liberta’ fondamentali e per il funzionamento della nostra democrazia”.

Fico ha ricordato, in particolare, il ruolo dell’Agcom per la “garanzia del pluralismo, della concorrenza, della libertà di espressione, dell’accesso all’informazione e della sua correttezza, della promozione di un corretto dibattito pubblico in rete, del rispetto da parte dei media della dignità della persona, in particolare delle categorie fragili”.