Elezioni: Fornaro, ‘rinvio voto fuori sede è schiaffo a opposizioni’

Maggio 23, 2023

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Ricordo all’Aula che questo è un provvedimento in quota delle opposizioni. C’è già stata nella discussione sugli emendamenti una scelta di svuotamento e di cambiamento radicale del contenuto. Il provvedimento è stato trasformato in una legge delega. Era all’ordine del giorno e, quindi, non è una novità, né un provvedimento che è stato inserito all’ultimo momento”. Lo ha detto il deputato del Gruppo Pd-Idp, Federico Fornaro, intervenendo nell’Aula della Camera per contestare la decisione di rinviare la Pdl Voto ai fuori sede.

“Che il governo chieda una settimana di tempo è veramente uno schiaffo nei confronti delle opposizioni. Ad esse sono già concesse pochissime possibilità di iniziativa parlamentare. Se poi, nei fatti, tali possibilità vengono destrutturate e portate a lungo nel tempo, è evidente che viene meno anche la logica che, a livello regolamentare, presiede al fatto che alle opposizioni viene dato uno spazio. Del nostro profondo disagio deve essere informato il presidente della Camera”.