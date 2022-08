Elezioni: Fratoianni, ‘con Europa Verde per giustizia ambientale e sociale’

Agosto 1, 2022

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “Noi di Sinistra Italiana abbiamo costruito un’alleanza con Europa Verde, l’Alleanza Verdi Sinistra, perché pensiamo che per rispondere ai problemi, alle difficoltà e alle emergenze di questo Paese che sono sempre più continue serve una proposta che tenga insieme in modo molto forte la lotta per la giustizia sociale con la lotta altrettanto importante per la giustizia ambientale a partire dall’emergenza climatica”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni dai microfoni di Skytg24 nel corso di Start.

“Io penso che questi temi debbano essere al centro della battaglia politica e culturale e delle proposte della sinistra e degli ecologisti che guardino ad un mondo che con tutta evidenza oggi non tiene più. Nei prossimi giorni – prosegue il leader di SI – presenteremo il programma con le priorità attorno a cui costruire anzi ricostruire un rapporto con il Paese. C’è una priorità che riguarda innanzitutto i salari: allora bisogna fare delle scelte per esempio bisogna innanzitutto introdurre strumenti che qui e ora mettano in condizione le fasce più deboli e fragili di non boccheggiare e occorrono misure collegate alla contrattazione nazionale contro il lavoro povero, con un salario minimo a 10 ore che deve diventare realtà”.

“Serve una mensilità in più per i lavoratori e per i pensionati, di fronte allo scandalo degli extraprofitti, che devono essere tassati nella loro totalità. E per il futuro di questo Paese – conclude Fratoianni – serve un grande piano per le energie rinnovabili, altro che rifugiarsi quando siamo in emergenza nelle energie fossili: servono infrastrutture sostenibili che vadano nella direzione della transizione ecologica, occorre sbloccare gli impianti di energie rinnovabili, servono i ‘tetti verdi’”.