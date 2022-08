Elezioni: Fratoianni, ‘Meloni e Salvini silenti su femminicidio Bologna, sciacalli’

Agosto 26, 2022

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “Ho aspettato quasi due giorni che Meloni e Salvini scrivessero anche solo mezza parola su Alessandra Matteuzzi, vittima di femminicidio a Bologna per mano del suo ex compagno. Ma nulla. Loro che sono così solerti a pubblicare qualunque cosa, finanche il video di uno stupro, come mai su un atto così violento e grave non dicono nulla? Forse perché l’assassino è italiano”. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni.

“La verità amara – prosegue l’esponente dell’Alleanza Verdi Sinistra – è che dei diritti delle donne non gliene frega nulla. Badano solo alla nazionalità dell’aggressore. Sciacalli”.