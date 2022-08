Agosto 26, 2022

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “Forza Italia ieri ha perso altri 4 parlamentari, il movimento giovanile è in subbuglio e Tajani pensa ad attaccare me. Caro Antonio, quando fai un po’ di autocritica sulla tua fallimentare gestione del partito che lo ha portato ai minimi storici e la smetti di insultare?”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie.