Elezioni: Gelmini, ‘ipocrisia intollerabile consigli a governo da chi lo ha fatto cadere’

Settembre 4, 2022

Cernobbio (Como), (Adnkronos) – “I rapporti tra Draghi e opposizione sono improntati all’interesse del Paese; qualcuno diceva che le elezioni a settembre non sarebbero state un problema e che l’emergenza sarebbe stata superata. In realtà chi ha fatto cadere anticipatamente il governo oggi prova a dare dei suggerimenti a un governo che é in carica solo per gli affari correnti. E mi pare un’ipocrisia intollerabile. Forse é il caso di ammettere l’errore e garantire al governo i voti in parlamento per completare il lavoro”. Lo ha detto Mariastella Gelmini a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio.