Elezioni: Good lobby, ‘siamo soddisfatti di aver fatto partire iter per voto fuori sede’

Luglio 4, 2023

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Dopo i continui, immotivati rinvii delle settimane scorse, ci siamo visti costretti a bombardare di e-mail la Camera dei deputati, perché ci sono milioni di giovani italiani e italiane che aspettano di sapere se potranno finalmente votare nel luogo in cui studiano e lavorano, come succede in tutti gli altri grandi Paesi europei. Far sentire la voce di questi astensionisti involontari è servito a far ripartire l’iter parlamentare, e di questo siamo molto soddisfatti”. Lo dichiara Federico Anghelé, direttore di The Good Lobby, che oggi ha visto approvare dalla Camera la legge delega per il voto ai fuori sede.

“Ora le forze politiche hanno il dovere di dare seguito alle promesse fatte, in campagna elettorale, ai 5 milioni di italiani fuori sede: garantire loro il diritto di voto a distanza. Tocca dunque al Senato approvare la legge delega. Chiediamo ai senatori di dare priorità massima a questa votazione per permettere al Governo, che dovrà adottare in seguito i decreti delegati, di poter lavorare subito sull’obiettivo di garantire il voto dei fuori sede per le prossime Europee”, concludono dall’associazione.