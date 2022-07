Elezioni: imminente incontro Letta-Pizzarotti, ma ex sindaco non sarà in lista Di Maio

Luglio 27, 2022

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – L’incontro si terrà “tra oggi e domani”. Il segretario dem Enrico Letta, a quanto apprende l’Adnkronos, vedrà entro le prossime 48 ore l’ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti, anche lui, ex grillino, a lavoro per “rendere possibile una mobilitazione ampia e diffusa delle liste civiche, degli amministratori locali e delle associazioni che oggi sentono il dovere dell’impegno”, scrive lo stesso Pizzarotti su Facebook. Tuttavia, a differenza di quanto riportato da giorni sui media, Pizzarotti non sarebbe ‘in odore’ di lista Di Maio, il soggetto politico al quale lavora il ministro degli Esteri. Difficile, riferiscono fonti autorevoli all’Adnkronos, che i due possano lavorare uno di fianco all’altro, anche per via, con ogni probabilità, delle vecchie ruggini del passato. Lo stesso Pizzarotti precisa, sempre su Fb: “Troppe voci e ricostruzioni fantasiose sui giornali. Non ho aderito a nessun progetto elettorale, vecchio o nuovo che sia”.