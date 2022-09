Settembre 13, 2022

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Ci chiedo un grande impegno sulla chiusura del 23 settembre alle 18 a piazza del Popolo a Roma. Dobbiamo essere tantissimi. L’ultimo giorno di campagna elettorale” è forte “l’effetto di una piazza piena a fronte di altri che non le riempiono o scelgono piazze più piccole. Fate di tutto per mobilitarvi, è fondamentale”. Così Enrico Letta ai candidati Pd via Zoom.