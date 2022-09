Settembre 13, 2022

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “A proposito di ieri, ecco il confronto tra i programmi per l’ambiente e il clima del Pd e della coalizione guidata da Fratelli d’Italia. 8,6 per noi, 4.1 per loro. Bocciati dai ricercatori indipendenti di Climalteranti e Italian Climate Network. #LettaMeloni #FollowUp #Scegli”. Così Enrico Letta postando su twitter i dati di Climalteranti e Italian Climate Network dopo il botta e risposta di ieri nel confronto con Giorgia Meloni sull’ambiente.