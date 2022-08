Agosto 12, 2022

Roma, 12 ago (Adnkronos) – “E’ evidente che esiste una fortissima preoccupazione legata non soltanto al passato, noi non facciamo una campagna elettorale sul fascismo, ma per i valori di quel partito che sono legati all’oggi. In Europa le relazioni della Meloni su basano su quattro interlocutori: Orban, il Pis polacco, Vox e la Le Pen”. Lo ha detto Enrico Letta al sito della Stampa.