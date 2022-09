Settembre 8, 2022

Roma, 8 set (Adnkronos) – “Io penso di essere l’unico che può dire di aver fatto di tutto per aiutare il governo Draghi, a non aver mai votato contro, l’unico che fino in fondo ha fatto tutto perchè andasse avanti”. Lo ha detto Enrico Letta a Confcommercio.

“Tutti gli altri leader hanno tutti grosso peccato, che con le loro scelte hanno fatto cadere il governo Draghi. La nostra è stata una scelta lineare nell’interesse del Paese”, ha spiegato il segretario del Pd.