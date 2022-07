Luglio 24, 2022

Roma, 24 lug (Adnkronos) – “Il vittimismo è una delle cose che ci differenzia” da Meloni e Salvini. “Questa è una delle cose che ci differenzia. Noi siamo quelli della responsabilità, per Salvini e Meloni la responsabilità è sempre di altri. Un vittimismo che non apprezzo”. Lo ha detto Enrico Letta a Mezz’ora in più.