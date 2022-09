Settembre 17, 2022

Roma, 17 set. (Adnkronos) – “Su chi considera il Pd un autobus per cui si fa politica solo quando si è candidato, non c’è molto da aggiungere…”. Così Enrico Letta a margine di un’iniziativa elettorale a Potenza a chi gli chiede dell’uscita dal Pd dell’ex governatore lucano, Marcello Pittella, candidato con il Terzo Polo. “Chi ha deciso di andarsene perchè altri gli hanno offerto una candidatura, vuol dire che tanto solidi i suoi convincimenti non erano”.