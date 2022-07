Luglio 24, 2022

Roma, 24 lug (Adnkronos) – “Salvini ha fatto un comizio e mi ha citato per due cose: ha detto che mi vuole rimandare a Parigi e che lui suda e io no. Non pensavo fossimo già a questi livelli della campagna elettorale”. Lo ha detto Enrico Letta a Mezz’ora in più.